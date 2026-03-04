Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının dün yaptığı açıklamada, organizasyon, sürekli değerlendirme ve koordinasyon gerektiren zor ve değişken bir durumla karşı karşıya olunduğunu bildirdiğini yazdı.

Habere göre mahsur kalan Kıbrıs vatandaşlarının büyük bölümü Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunuyor. Bir grup Kıbrıslının Katar’da güvenli bir bölgede bir kruvaziyer gemisinde olduğu, küçük bir grubun ise Bahreyn’de bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kişilerin Suudi Arabistan’daki bir havalimanına götürülmesi ve oradan başka bir uçuşla Güney Kıbrıs’a dönmelerinin sağlanması için çaba harcandığı belirtildi. Prosedürlerin ilerlediği, ancak sürecin hava sahalarının ve havalimanlarının işleyişine bağlı olduğu ifade edildi.

180’dan Fazla Uçuş İptal Edildi

Haravgi gazetesi ise, Orta Doğu’daki mevcut durum nedeniyle cumartesi gününden bu yana Güney Kıbrıs’ta iptal edilen uçuş sayısının 180’i geçtiğini yazdı.

Haberde, pazartesi gününe kadar 130 uçuşun iptal edildiği, dün ise Larnaka Havalimanı’nda 51 uçuşun daha iptal edildiği belirtildi. Uçuş iptallerinin büyük bölümünün Larnaka Havalimanı kaynaklı olduğu kaydedildi.

19 Rum Bandıralı Gemi Körfez’de

Gazete ayrıca başka bir haberinde, 19 Rum bandıralı geminin Arap Körfezi’nde kaldığını yazdı. Gemiler ve mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, Rum yetkili makamların gelişmeleri 24 saat esasına göre takip ettiği ifade edildi.