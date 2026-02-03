Ülke sporuna katkı sağlamayı amaçlayan iş birliğinin imza töreni, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı’nın katılımıyla gerçekleşti. Törende; Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ile Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Songur da hazır bulundu.

Projeler ve İş Birliği Süreci Ele Alındı

İmza töreni vesilesiyle KKTC sporunun mevcut durumu, Milli Olimpiyat Komitesi’nin planladığı projeler ve olimpiyat değerlerinin yaygınlaştırılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

"Spora Destek Vermeyi ve Yaygınlaşmasını Önemsiyoruz"

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, imza töreninde yaptığı açıklamada sporun toplumsal hayattaki yerine değindi. Küçüközdemir, ‘Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sporculara ve spora destek vermeyi, sporun yaygınlaşmasını önemseyerek bunu toplumsal sorumluluklarımızın bir parçası olarak görüyoruz. Milli Olimpiyat Komitesi ile yaptığımız bu iş birliğinin sporun gelişimi açısından faydalı olmasını temenni ediyoruz.’ dedi.

"Daha Geniş Kitlelere Ulaşmayı Hedefliyoruz"

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı ise sponsorlukla ilgili olarak şunları söyledi: "Sporcularımızın hazırlık süreçleri ve olimpik değerlerin anlatılması noktasında kurumsal destekler önemlidir. Kuzey Kıbrıs Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu iletişim sponsorluğu, projelerimizi duyurmamıza ve spor kültürünün paydaşlarımıza ulaşmasına katkı sağlayacaktır."

Törenin ardından, spora sağladığı destekten dolayı Murat Küçüközdemir’e bir teşekkür plaketi sunuldu.