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Rusya’dan Olivier ve Quo Vadis ekiplerinin katıldığı yarış 21 Haziran Cumartesi günü yapılacak son ayakla sona erecek.

Türkiye ve Kıbrıs Yelken Federasyonlarına bağlı kulüplerin yanı sıra bu yıl Rusya’dan ekiplerinde katıldığı yarışlarda ilk ayakta 8 takım start aldı.

20 ve 21 Haziran tarihlerinde 2 ve 3. Ayakları yapılacak Kuzey Kıbrıs Turkcell Monohull Yelken Yarışlarının şampiyonlarına ödülleri 22 Haziran Pazar günü Festival Ödül töreninde verilecek.

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