Festival kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell Monohull Yelken Yarışlarının ilk ayağı 19 Haziran 2025 Perşembe günü tamamlandı.
20 ve 21 Haziran tarihlerinde 2 ve 3. Ayakları yapılacak Kuzey Kıbrıs Turkcell Monohull Yelken Yarışlarının şampiyonlarına ödülleri 22 Haziran Pazar günü Festival Ödül töreninde verilecek.
Türkiye ve Kıbrıs Yelken Federasyonlarına bağlı kulüplerin yanı sıra bu yıl Rusya’dan ekiplerinde katıldığı yarışlarda ilk ayakta 8 takım start aldı.
Kuzey Kıbrıs’tan Day Off, Arya Atlas, Shersa, Neslisu,
Türkiye’den Dosina Sailing Team, Side Yelken Kulübü,
Rusya’dan Olivier ve Quo Vadis ekiplerinin katıldığı yarış 21 Haziran Cumartesi günü yapılacak son ayakla sona erecek.