Kuzey Kıbrıs’ın dijital dönüşümde öncü şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell, kullanıcılarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla Akıllı Ev Ürünlerini duyurdu. “Akıllı Ev” adı verilen bu yeni ürün yelpazesi; Evde Kesintisiz Yaşam, Akıllı Güvenlik Çözümleri ve Akıllı Enerji Yönetimi olmak üzere üç ana başlık altında evlere teknoloji konforu getiriyor. Günümüzün yaşam tarzına uygun olarak geliştirilen Akıllı Ev Çözümleri, kullanıcıların güvenliğini artırırken enerji verimliliğini destekliyor ve her an bağlantıda kalmalarını sağlıyor. Bu ürünler, özellikle çalışan bireyler, kalabalık aileler, yaşlı veya çocuklu evlerde yaşayanlar ve evini kısa süreli kiraya veren kullanıcılar için pratik ve güvenli çözümler sunuyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell ‘Smart Home’ da denilen bu ürün yelpazesini satışa sundu.



Küçüközdemir: “Ev teknolojilerinde yeni bir dönem başlatıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, lansmanla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dijitalleşmeyi sadece mobil hizmetlerle sınırlı görmüyoruz. Teknolojiyi yaşamın her alanına entegre etme hedefimiz doğrultusunda, Akıllı Ev Ürünlerimizle evleri daha güvenli, daha verimli ve daha birbirine bağlı hale getiriyoruz. Özellikle günümüzde evden çalışan, uzaktan eğitim alan ya da aile bireylerinin güvenliğini önceliklendiren kullanıcılarımız için bu çözümler büyük kolaylık sağlıyor. Akıllı Ev Ürünleri, kullanıcılarımızın yaşam kalitesini artırıp, ev teknolojilerinde yepyeni bir dönem başlatacak.”

Evde her an bağlantıda kalın

Dijitalleşen dünyamızda yaşamın vazgeçilmezlerinden en önemlilerinden biri de kesintisiz internet erişimi. Wi-Fi mesh sistemleri ve UPS güç yedekleme çözümleri ile Kuzey Kıbrıs Turkcell, kullanıcılarına evde, her koşulda bağlantıda kalma imkânı sunuyor.

Mesh sistemleri, evin her köşesine güçlü Wi-Fi sinyali ulaştırırken, duvar veya kat farkı nedeniyle yaşanan bağlantı kopmalarının önüne geçiyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak yedeklediğimiz şebekemiz sayesinde UPS cihazları olası elektrik kesintilerinde 6 saate kadar modemin çalışmaya devam etmesini sağlayarak internet kesintisini engelliyor.

Evden çalışan bireyler, uzaktan eğitim gören öğrenciler ve çevrimiçi eğlence içeriklerine kesintisiz ulaşmak isteyen kullanıcılar için bu sistemler, dijital konforun vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor.

Her zaman güvende: Akıllı Güvenlik Çözümleri

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ‘Akıllı Ev’ ürün ailesinde öne çıkan güvenlik çözümleri, kullanıcıların evlerini diledikleri an diledikleri yerden izleyebilmesini sağlıyor. Akıllı kameralar, hareket sensörleri ve dijital kapı kilitleri sayesinde evde olmadığınız anlarda bile kontrol sizde oluyor. Gelişmiş gece görüşü özellikleriyle donatılan kameralar, düşük ışıklı ortamlarda bile net görüntü sunarken, hareket sensörleri sayesinde evde olağan dışı bir durum algılandığında anında bildirim gönderiliyor.

Dijital kapı kilitleri ise geleneksel anahtar ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Akıllı telefon üzerinden uzaktan kontrol edilebilen bu sistemle, kullanıcılar evlerinin kapısını açıp kapatabiliyor, kimin ne zaman eve giriş yaptığını kayıt altına alabiliyor. Bu da özellikle çocuklarının okuldan dönüş saatini takip etmek isteyen ebeveynler veya evini kısa süreli kiralayan kullanıcılar için güvenli ve kullanışlı bir çözüm sunuyor.

Enerjiyi akıllı yönetin, konforu artırın

Günümüzün en önemli konularından biri de enerji verimliliği. Kuzey Kıbrıs Turkcell, evlerdeki enerji kullanımını en aza düşürmek amacıyla akıllı prizler, ışık anahtarları ve IR akıllı kumanda sistemlerini kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Akıllı prizler sayesinde evdeki elektronik cihazlar uzaktan açılıp kapatılabiliyor ve enerji tüketimi anlık olarak izlenebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, gereksiz enerji kullanımını fark ederek tasarruf sağlayabiliyor. Akıllı ışık anahtarları, ışıkların zamanlayıcılarla ya da sensörlerle kontrol edilmesine olanak tanıyor. Bu sistemler, hem kullanım kolaylığı sunuyor hem de unutulan ışıklar yüzünden oluşabilecek gereksiz elektrik tüketiminin önüne geçiyor.

IR akıllı kumanda ise klima, televizyon gibi kızılötesi kumanda ile çalışan cihazları mobil uygulama üzerinden kontrol etme imkânı sunuyor. Özellikle yaz aylarında evden çıkmadan önce klimayı ayarlamak ya da uzaktan açıp kapatmak mümkün hale geliyor.



Kuzey Kıbrıs Turkcell: Teknolojiyi hayatla buluşturmaya devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, teknolojiye yön veren vizyonuyla dijital dönüşümün öncülüğünü sürdürmeye devam ediyor. ‘Akıllı Ev’ ürün ailesi ile kullanıcılarına sadece birer cihaz değil, dijital yaşamın kolaylıklarını sunmayı hedefliyor. Kesintisiz bağlantı, güvenlik ve enerji tasarrufunu bir arada sunan bu çözümler, Kuzey Kıbrıs’ta ev yaşamına yepyeni bir soluk getiriyor.