Renovasyonu tamamlanan “Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu”, yenilenen modern yapısıyla, 19 Aralık’ta kapılarını açıyor! Pek çok yaş grubunda Türkiye yüzme milli takım barajını aşan sporculara da sahip olan Yakın Doğu Olimpik Yüzme Havuzu, olimpiyatlara katılma hedefine sahip elit sporcular yetiştirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk ve tek olimpik kapalı yüzme havuzu olan “Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu”, yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanması ile 19 Aralık’ta yeniden hizmete giriyor. Açıldığı 1997’den bu yana KKTC’de yüzme sporunun öncüsü olarak bilinen tesis, yeniden yüzme tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar düzenlediği yüzme programları ile 15 bine yakın profesyonel ve amatör yüzücü yetiştiren Kuzy Kıbrıs’ın tek olimpik havuzu; yüzme kulüplerinden ilkokul ve lise öğrencilerine kadar geniş bir kitleye hizmet vererek yurt içi ve yurt dışı yüzme yarışmalarında ülkeyi başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirme misyonunu sürdürecek.

50x21 metre boyutundaki olimpik yüzme havuzu, 1.000 kişilik seyirci kapasitesi ve kule atlayışı olanaklarıyla ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip. Yılın 12 ayı boyunca hizmet veren merkezi ısıtma sistemine sahip havuz, yüzme sporuna ilgi duyan her yaştan katılımcıya bilimsel metotlarla eğitim sunacak. Üstelik yalnızca yüzme sporu değil, kinetoterapi gibi rehabilitasyon odaklı programlarla da sağlık hizmeti de sunulacak. Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun müdürlüğünü ise milli takım seviyesinde yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken tecrübeli yüzme antrenörü Avni Cankurt yürütecek.

Yüzme sporuna yönelik özel ekipmanlarla donatılan fitness salonu da açılacak

Yenileme çalışmaları sonrasında tesisin sunduğu hizmetler de genişliyor. Tesiste açılacak olan fitness salonu, yüzme sporuna yönelik özel ekipmanlarla donatıldı. Her yaştan yüzücüye özel antrenman olanağı sağlayacak olan fitness salonunda, veliler de çocukları yüzerken sporlarını yapabilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun hemen girişinde yer alacak The Kaffo ise sporculara ve ailelerine sosyalleşebilecekleri konforlu bir alan sunacak.

Doç. Dr. Hakan Atamtürk: “Hedefimiz, bilimsel metotlarla elit yüzücüler yetiştirirken yüzmeyi her yaş grubu için bir yaşam tarzına dönüştürmek.”

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun, tamamlanan yenileme çalışmalarıyla güçlendirdiği donanımlı altyapısı ile amatör ve profesyonel yüzücülerle kapılarını yeniden açmak için gün saydığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Hedefimiz, bilimsel metotlarla elit yüzücüler yetiştirirken yüzmeyi her yaş grubu için bir yaşam tarzına dönüştürmek” ifadesini kullandı.

“Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gerekli altyapıya ve uzman eğitmen kadrosuna sahibiz” diyen Doç. Dr. Atamtürk, “Sağlıklı yaşamı desteklemek için her yaştan bireye açık programlar sunarken, öğrencilerimiz ve gençlerimiz için güvenli ve verimli bir ortam yaratmayı da önceliklerimiz arasında görüyoruz.” dedi.

Profesyonel ihtiyaç analizleri, fiziksel uygunluk testleri, psikolojik değerlendirme testleri ve ülkede ilk kez uygulanan genetik spor testleri ile geleceğin elit sporcularını doğru spor dalına yönlendirme hedefiyle kurdukları NEU Sports Academy’nin pek çok dalda faaliyet gösterdiğini de hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Havuzumuzun açılması ile spor psikoloğumuz, profesyonel fitness salonumuz ve başta genetik testler olmak üzere pek çok bilimsel yöntemle, olimpiyatlara katılabilecek seviyede elit yüzücüler yetiştireceğiz” ifadesini kullandı.