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Gıda fiyatları günden güne tırmanırken, Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki fiyat farkları da açılıyor. Vatandaş uygun fiyatlı alışveriş için Güney Kıbrıs’a gidiyor…



“RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ”…

Kuzey Kıbrıs’ta gıda fiyatları günden güne değişirken, market fiyatları cep yakıyor. Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşın alışveriş listesi ise günden güne kısalıyor. Gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle uygun fiyatlı ürün arayışına giren vatandaşlar, çareyi Güney Kıbrıs’tan alışveriş yaparak buldu. Özellikle et, süt ürünleri, tavuk çeşitleri ve bazı sebze ürünlerinde Güney Kıbrıs’tan alışverişi tercih eden vatandaşlar, “Artık rüzgâr tersine döndü” yorumlarında bulundu ve imkânı olan herkesin Güney Kıbrıs’taki marketlerden alışveriş yapmaya başladığını söyledi.



“HERKES KENDİ BÜTÇESİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA”…

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, “Bizim yöneticilerimiz bizim gibi seyrediyor tedbir kontrol yok bizim Rum tarafına gitmemize neden oluyorlar” yorumunda bulundu. Herkesin kendi bütçesini düşünmek zorunda olduğunun altını çizen vatandaşlar, “Daha ilginç olanı yazayım salatalık ve domatesin çoğunlukla bizden gidiyor. Nasıl oluyor da o tarafta daha ucuza satılıyor?” diye sordu. Kuzey Kıbrıs’ın artık alışverişte kur farkına rağmen avantajını yitirdiğini söyleyen vatandaşlar, “Bu gidişle benzin ve sigara da daha pahalı olacak” dedi.



FİYAT FARKLARI KATLANDI…

Sosyal medyada paylaşılan Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki bazı fiyat farkları ise şu şekilde: Salatalık 0.79 Euro yani 26 TL... KKTC ile aradaki fark %200, Domates 1.50 Euro yani 50 TL... KKTC ile aradaki fark %25, Pirzola 10.99 Euro yani 363 TL... Aradaki fark %100