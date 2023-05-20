Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ülkede hayvan hırsızlığı meseleleri de artış göstrmeye başladı.

Haspolat’ta meydana gelen kuzu hırszılığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.Ü, Ş.B. ve İ.Z.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan, 18-19 Mayıs 2023 tarihinde Haspolat'ta mandıralar bölgesinde Lefkoşa'da sakin zanlılar E.Ü, Ş.B. ve İ.Z.S.’nün Değirmenlikte sakin M.H.G’nin mandırası içerisinden İsrail cinsi 3 dişi 1 erkek toplam 4 adet kuzuyu zanlı İsmail Sürücü'nün kullanımında bulunan FL 208 plakalı Ford Focus marka araç ile sirkat ederek konu kuzuları Pınarbaşı-Girne'de sakin P.Z’ye ait tavuk kümesine koyduktan sonra konu kuzular P.Z tarafından tespit edilerek polise bilgi verildiğini söyledi.

Polis zanlıların yapılan soruşturma kapsamında derdest emri gereği tutuklandığını ve FL 208 plakalı Ford Focus marka araç ve 4 adet kuzu tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Nazmi Doğan mesele ile ilgili olarak Zanlı 1 vermiş olduğu ifadesinde konu kuzuları zanlı 2 ve zanlı 3 ile birlikte aldıklarını ve kuzuları zanlı 3'ün aracı ile götürüp bir kümese koyduklarını belirtti.

Meselemiz yeni başladığından ve zanlı Eyüp Üzüm’ün vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyid ve tekzibinin yapılması gerektiği ayrıca Demirhan Bölgesinde ve Lefkoşa bölgesinde faili mechul Hayvan Sirkatı meseleleri olmasından dolayı bunlarında araştırılması yapılacağından soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.