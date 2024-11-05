Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 öğretim yılı için sağlanan burslar ve kredilerin değerlendirilmesi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Başvurular 8-13 Ekim tarihlerinde alınmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ''Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın. Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr'' dedi.

Kredi ve Burs sonuçları nereden öğrenilir?

KYK burs ve kredi sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bilgi alabilecek.

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

2023 yılında KYK burs ücreti lisans öğrencilerine bin 250 lira, yüksek lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, doktora öğrencilerine 3 bin 750 lira olarak ödeme yapılıyor.