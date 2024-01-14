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870 bin kişinin yaşadığı adanın sakinlerine evlerinde kalmaları tavsiye edildi.

La Reunion yetkilileri, saatteki hızı 250 kilometreye ulaşan Belal Kasırgası'na karşı alınan önlemler kapsamında yerel saatle 16.00'dan itibaren adadaki havalimanının uçuşlara kapatılacağını bildirdi.

La Reunion'a yaklaşan Belal Kasırgası nedeniyle yerel saatle 20.00'den itibaren alarm seviyesi "kırmızıya" yükseltildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion'da olumsuz hava şartlarından dolayı teyakkuza geçildi.

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