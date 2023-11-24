Son günlerde soğuk hava yurt genelinde iyiden iyiye bastırdı. Hafta sonu ise havanın daha da soğuyup yağmur, kar ve fırtınanın eşlik etmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul için uyarılar ardı sıra gelirken 'bomba siklon' olarak adlandırılan hava olayına da dikkat çekildi.

CUMARTESİYE DİKKAT

Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacağını, bu yağışın Türkiye'ye geleceğini belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan şunları aktardı:

"Önce şiddetli yağmur ardından rüzgar ve kar. İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir. Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor.

"LAPA LAPA KAR"

Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir."

‘BOMBA SİKLON’ RİSKİ! HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN ÇAKILACAK

Hava Forum sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise ‘Bomba Siklon’ uyarısında bulunarak cumartesi gününe işaret edildi:

"’Bomba Siklon’ olarak ifade edilen kuvvetli rüzgar ve meteorolojik hadiseler barındıran olay Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. Cumartesi gecesi ve pazar akşam arası yurt genelinde "hızlı ve öfkeli" hava olayları yaşayacağız. İstanbul'da cumartesi lodosla 19-20 derecelere çıkan sıcaklık, pazar gecesi 0 derecelere inecek. 24 saat içinde çok sert bir çakılma bekliyoruz. Fakat sıcaklık düştüğü anlarda yağış beklenmediği için kuru soğuk olacak gibi duruyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, cuma daha net konuşabileceğiz.”