Belediyeden yapılan duyuruda, “Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi ve Lapta Şht. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi boyunca yol genişletilmesi çalışmaları başlamış olup, iş yerlerine ait reklam tabelaları kamu yolu genişletme çalışmalarına engel teşkil etmektedir. Tabelaların iş yeri sahipleri tarafından kaldırılması önem arz etmektedir” denildi.

Duyuruda, “Tabelalarını kaldırmayan vatandaşlarımızın, tabelaları belediye tarafından kaldırılarak, sorumluluk alınmayacaktır. Tüm iş yerlerinin gereken önlemleri almaları önemle rica olunur” ifadeleri de kullanıldı.