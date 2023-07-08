A.T, Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alınırken, A.T'yi darp eden M.Y. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü saat 23.30 sıralarında Lapta’da Salih Beyoğlu Caddesi üzerinde, M.Y.(E-26) aralarında çıkan tartışma neticesinde A.T'yi darp ederek sol göz çukur kemiğinin ve sol alt çene kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Yaralanan A.T, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı, M.Y. ise tutuklandı.