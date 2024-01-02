Ahmet Latif, açıklamasında, zorlu ve yoğun geçen bir çalışma temposu içerisinde yılı geride bıraktıklarını söyleyerek, “2024 yılında bölgemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Latif, Belediyeleri Birleştirme Yasası ile dört belediyenin birleştirilerek Mesarya Belediyesi’ni oluşturduğunu hatırlatarak, bu süreçte tüm olumsuzluklara rağmen sorunları çözmek adına hızlı ve etkin çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda muhtarlar ve azalar ile bir araya gelerek çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

- “Yol kenarlarının temizliği sağlandı, kavşakları aydınlatma sorunları giderildi”

Bölgede vatandaşlara temiz bir çevre sağlamak adına, özellikle ciddi sıkıntıların olduğunu tespit ettikleri bölgelerde geniş kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yaptıklarını belirten Latif, haşerelere karşı tüm hane, iş yerleri ve ağıllara yönelik ilaçlamaların yapılmakta olduğunu, okullar, kamu binaları ve piknik alanlarında çam kese böceği için de ilaçlamaların yapıldığını söyledi.

Okullara yapılan açılış öncesi temizlik, tadilat, bakım-onarım hizmetlerine değinen Latif, Karayolları Dairesi ile iş birliğinde Lefkoşa - Mağusa ana yolunda refüj ve yol kenarlarının temizliği sağlanarak, kavşaklardaki aydınlatma sorunlarının giderildiğini, Elektrik Kurumu ile istişare içerisinde yanmayan sokak lambaları sıkıntılarını giderdiklerini ifade etti.

Latif, devam eden altyapı çalışmalarına da işaret etti, “Dörtyol’a 600m2, Turunçlu’ya 860 m2 Vadili’ye 300m2 Aslanköy’e 535m2 kaldırım çalışması yapıldı” dedi.

- “17 bin 20 metrelik ova yolu dolgu yapılarak ıslah edildi”

“Dörtyol-Ağıllar yolu 4 bin 500m, İnönü-Dörtyol ova yolu 3 bin 700m, İnönü-Turunçlu ova yolu 5 bin 900m olmak üzere toplamda 17 bin 20 metrelik ova yolu dolgu yapılarak ıslah edilmiştir” diyen Latif, şunları aktardı:

“Paşaköy – Vadili ana yolu, Vadili- Akdoğan ana yolu, Akdoğan -Türkmenköy ana yolu, Vadili - İnönü ana yolu, İnönü Lefkoşa/azimağusa ana yolu, Turunçlu-Lefkoşa/Gazimağusa ana yolundaki tehlike arz eden banketlere dolgu yapılmış olup sürücülerimizin can ve mal güvenliğini emniyete almayı çalışıyoruz. Beyarmudu kavşağı-Dörtyol ana yolunda çalışmalarımız başlayacaktır. Bu çalışmalarımızı KKTC Karayolları Dairesi ile yaptığımız iş birliğiyle devam ettirmekteyiz.”

Kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dere yatakları, drenajlar, köprü altlarının da temizlendiğini vurgulayan Başkan Latif, Vadili’de köprü yapım projesinin devam ettiğini ve Akdoğan-Vadili girişindeki köprünün geçiş yerlerine betonarme istinat duvarı yapıldığını duyurdu.

- “Personelin geriye dönük tüm eksik yatırımları tamamlandı”

Belediye Başkanı Latif, oyun parkları ve düğün salonlarının bakımdan geçtiğini, halkın güvenliği için belirli alanlara güvenlik kamerası takıldığını vurgulayarak, araç filosuna da 8 adet araç katıldığını, 3 araç için ihaleye çıkıldığını, Belediye’ye ait tüm araçlara da araç takip sistemi kurulduğunu açıkladı.

Sosyal devlet anlayışıyla 65 yaş üzeri 1440 üyeye evde sağlık hizmeti ve kuaför-berber hizmeti verildiğini, doğum günlerinde bu kişilerin ziyaret edildiğini kaydeden Latif, yeni doğum yapanlara ise “Aramıza Hoş geldin Bebek” paketi dağıtıldığını belirtti.

Latif, bu süreçte, Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılan toplam 3 milyon 859 bin 120 TL ödeme ile de personelin tüm geriye dönük eksik yatırımları tamamlanarak, güncel duruma getirildiğini söyledi.

- “Belediye’ye kolay ve hızlı ulaşım için ALO 1826 şikayet ve istek hattını kurduk”

Seçimlerden önce söz verildiği gibi 7 yerleşim yerinde kiosk cihazları (online ödeme noktası) ile halkın 7/24 kontör yükleme, elektrik ve telefon faturalarını ödeme olanağının getirildiğine de dikkat çeken Latif, vatandaşların Belediye’ye daha hızlı ulaşımı için de ALO 1826 şikayet ve istek hattını kurduklarını ifade etti.

Ahmet Latif, halkın mutluluğuna katkı sağlamak amacıyla yeni projeler üretmenin bu yıl öncelikli hedefleri olacağını dile getirerek, 2024 yılının ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.