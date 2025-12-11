Lefke Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgenin coğrafi yapısı, diğer bölgelere kıyasla daha az yağış alması ve belediye ekiplerinin su giderleri ile logarları düzenli olarak kontrol altında tutmasının sürecin sorunsuz geçirilmesinde etkili olduğu vurgulandı.

Belediye, geçmiş yıllarda sorunlara neden olan dereler ve derivasyon kanalında da bu yıl risk görülmediğini belirtti. Açıklamada, bölgenin üst kısımlarında bulunan barajların güncel doluluk oranlarına da yer verildi:

Kalobanoyat Barajı: %50

Lefke Barajı: %10

Kafizes Barajı: %30

Gemikonağı Göleti: %0

Derelerin üzerindeki köprü geçişlerinin temizlendiği ve barajların herhangi bir taşma durumunda risk oluşturmayacağının değerlendirildiği bildirildi.

Bölgede önemli bir su akış noktası olan ve dereleri doğuya taşıyan Derivasyon Kanalının ise geçmiş yıllarda ihmal nedeniyle sorun yaratabilecek bir konumda bulunduğu, ancak Lefke Belediyesi ile Su İşleri Dairesi’nin iş birliğiyle temizlik çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Belediye, tüm birimlerin yağış sürecini yakından takip etmeye devam ettiğini ve olası risklere karşı hazır olduklarını belirtti.