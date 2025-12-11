ÖZÜR METNİ:

28 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan ‘Soruşturma açacak mısın Çavuşoğlu?’ başlıklı haberimiz ve 28 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan ‘Din, Siyaset, Eğitim ve Çavuşoğlu’ başlıklı köşe yazısı kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olmuş ve ilgili tarafları hedef göstermiştir.

Haberimizde kullanılan başlık ve bazı ifadeler, ilgili kurum, Zehra Kafesci ve Gaye Kırcalılar'ın itibarını zedeleyici bir algı oluşturmuştur.

Bu durumun hiçbir şekilde kasıt taşımadığını, yalnızca kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlandığını belirtmek isteriz. Fakat bu bilgilendirmeyi ilgili tarafları tek yönlü dinlediğimiz için adı geçen şahısların itibarı derinden zedelenmiştir. Haberin oluşturduğu olumsuz algıdan dolayı üzüntü duyuyor, konunun taraflarından ve kamuoyundan içtenlikle özür diliyoruz.

Basın etiği ilkeleri gereği, doğruluk ve tarafsızlık konusundaki hassasiyetimizi koruyacağımızı ve benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli özeni göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."