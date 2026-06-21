Lefke’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı K.K.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Kızıltaç, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefke’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlı K.K.T.’nin park halindeki araç içerisinde tespit edildiğini söyledi. Zanlının huzurunda, üzerinde ve söz konusu araçta yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının Lefke’de bulunan ikametgâhında mahkeme emriyle ve huzurunda yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet mavi renk hap, yaklaşık 500 miligram ağırlığında mavi renk toz madde, yaklaşık 4 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazının bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, meseleyle ilgili başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu, emarelerin analize gönderileceğini ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek, soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.