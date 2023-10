Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında bu akşam 20.30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek konserde Solist Serdar Tuksal sahne alacak ve Oskay Hoca yönetimindeki LBO eşliğinde bir dönemin efsane topluluklarından The Beatles’ ın çok sevilen Şarkılarından; Love Me Do, I Want To Hold Your Hand, Michelle, She Loves You, Hard Days Night, Yesterday, Eleanor Rigby Something, Here Comes The Sun, And I Love Her, Come Together, Let It Be, We Can Work It Out, While My Guitar Gently Weeps, Imagine, Don’t Let Me Down, Obladi Oblada, Hey Jude, Twist And Shout eserlerini seslendirecek.

Festival 3 Kasım Cuma akşamı Bellapais Manastırı’ nda yer alacak olan Soprano Alina Polova & Piyanist Yuliya Yılmaz “Sergey Rachmaninov 150 Yaşında” Konseri ile devam edecek.

Konser biletleri Deniz Plazalar' dan ve online olarak: biletfest.com dan sağlanabiliyor.