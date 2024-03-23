Dernekten yapılan açıklamaya göre , Dernek lokalinde yer alan genel kurulda, Divan Başkanlığını Figen Canbilek, Sekreterliklerini de Tuğba Dimililer ve Emel İpçiler yaptı.

Genel kurulda, 27 yıl dernek başkanlığını yapan Ali Katipoğlu’nun konuşmasının ardından 2022-2023 yılına ait mali ve faaliyet raporu okunup aklandı. Daha sonra 2024-2025 yıllarında görev yapacak yönetim kurulu seçimine geçildi. Yeni seçilen yönetim kurulu yaptığı ilk toplantıda, Dernek Başkanlığına, Derneğin baş eğitmen ve as başkanlik görevini yürüten Hatice Kıray'ı oy birliği ile seçti. Katipoglu da yeni seçilen başkana görevi devretti ve başarılar diledi.

Dernekte, 2024-2025 yıllarında görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ve görevleri şöyle:

“Başkan Hatice Kıray, Asbaşkan Ali Asilsoy, Mali İşler Gülseren Kıray, Sekreter Tuğba Dimililer, Lokal ve Malzeme Sorumlusu Figen Canbilek, Çocuk Kulübü Ömer Dereli, Melisa Havalı, Sosyal İşler Emine Dimililer, Basın Yayın ve Arşiv İlayda Şehitoğlu. Denetleme Kurulu: Şaziye Katipoğlu, Yaşar Özezinç, Ahmet Karaca. Disiplin Kurulu: Ali Katipoğlu, Fevzi İçli, Seren Yücekal Moralı.”