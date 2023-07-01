Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 17:40 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun Boğazköy mevkiinde, Ali Yemenici (E-25), 101 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RB 263 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Cuma Ceyhan (E-25) yönetimindeki HD 853 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.