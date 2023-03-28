Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde önceki gün yer alan toplantıda başkanın yanında yönetim kurulu ve diğer kurullarda görev yapacaklar da belirlendi.

Kulübün organları ve görev yapacak olanlar şöyle:

Yönetim Kurulu: Ali Özkan Çavuşoğlu (başkan), Hakkı Karapelit (asbaşkan), Ceyda Mazharoğlu (muhasip), Serpil İsmihan (faal üye), Ömer Çavuşoğlu (faal üye)

Denetleme Kurulu: Sonay Tokdemir Şanlıkol (başkan), Mehmet Aykıç (üye), Sami Önen (üye)

Disiplin Kurulu: Veli Tokdemir (başkan), Ahmet Öksüzoğluları (üye), İsmail Bayar (üye)