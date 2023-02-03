Kaymakamlık mermileri gören kişilerin imha edilebilmeleri amacıyla bulunduğu yerleri 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’na 0392 236 88 66-2301 veya KTBK Topçu Alay Komutanlığı’na 0392 223 34 87-2301 numaraları telefonları arayarak bildirmelerini de istedi.

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26-30 Aralık ve 9-13 Ocak tarihlerinde belirtilen gölgede topçu silahları ile atış yapıldığını ancak aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler bulunduğu kaydedildi.