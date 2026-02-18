Polis açıklamasına göre, 17 Şubat 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Şehit Kemal Mehmet Sokak’ta, HT 401 plakalı katran tankerinin arkasında bulunan katran motoruna yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı. Muhtemelen yakıtın sıcak asfalta temas ederek alevlenmesi sonucu başlayan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu aracın elektrik tesisatı ile dört lastiği yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı gün saat 23.30 sıralarında ise Hamitköy’de Kurtuluş Sokak’ta bir ikametgâhın yatak odasında yangın meydana geldi. Yangın sonucu ev içerisinde bulunan muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar, iki ahşap kapı ve pencere yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve duman nedeniyle evin tüm duvarlarının islendiği belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.