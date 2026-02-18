Bunlar da ilginizi çekebilir

EM 652 plakalı araç sürücüsü Saifalnasr Khaled S. H. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ile iki yaya, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaya şahıslar Acil Servis’te müşahede altına alınırken, motosiklet sürücüsü bel kırığı teşhisiyle sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırım üzerine çıkarak o sırada kaldırımda yürüyen Toprak A. (E-21) ile Hikmet Utku S.’ye (E-20) çarptı.

Aynı gün saat 23.30 sıralarında ise Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde ikinci bir kaza meydana geldi. Saifalnasr Khaled S. H.’nin (E-25) yönetimindeki EM 652 plakalı salon araç, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Bolu Sokak kavşağına geldiğinde ani şekilde sol şeride geçti. Bu esnada gerisinden aynı istikamete doğru 125 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Okan K.’nin (E-40) kullanımındaki ZC 208 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Polis açıklamasına göre, 17 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, İskele-Ardahan Anayolu’nun 1-2’nci kilometreleri arasında, Muhammad H.’nin (E-26) yönetimindeki ST 628 plakalı motosiklet İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol yan kısmı üzerine devrildi.

