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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Kalkanlı köyünde Fesleğen sokak ,Sardunya Sokak, Palmiye sokak , Lale sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kalkanlı'da bazı bölgelerde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak.

Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha

Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha

Kalkanlı'da yarın üç saatlik elektrik kesintisi...

Açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak bölgeler; Polis Genel Müdürlüğü karşısı, Yenişehir, Kızılbaş, Hz. Ebubekir Camisi ve civarı olarak bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 12.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

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