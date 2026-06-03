Lefkoşa’da sahte poliçe düzenleme, sahtekârlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, sahte banka emri düzenleme ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan B.Y. ile Y.B. mahkemeye çıkarıldı.

“25 kişinin kredi kartı bilgileri kullanıldı”

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, zanlıların 21 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden komisyon karşılığı sigorta işlemleri yürüttüğünü aktardı.

Çakır, zanlıların 25 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak henüz tespit edilemeyen sayıda sahte ferdi kaza sigortası poliçesi düzenlediğini belirtti.

“5 milyon 700 bin TL sanal POS üzerinden aktarıldı”

Polis, sahte işlemler sonucunda mail order sistemi ve sanal POS cihazı aracılığıyla 5 milyon 700 bin TL’nin çeşitli banka hesaplarına aktarıldığını ve bu paranın zanlılar tarafından tasarruf edildiğini açıkladı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Polis, 2 Haziran’da tutuklanan zanlıların üzerlerinde bulunan 2 cep telefonunun emare olarak alındığını kaydetti. Zanlıların evlerinde yapılan aramalara ilişkin bilgi veren polis, Y.B.’nin ikametgâhında 500 miligram ağırlığında uyuşturucu madde ve bir cep telefonu daha bulunduğunu aktardı.

B.Y.’nin evinde ise bazı belgeler ile iş yerinde 49 bin 190 TL, 40 euro, 10 sterlin ve 100 dolar nakit para ile çeşitli belgeler tespit edildi. Ele geçirilen belgelerde mail order sistemiyle işlem yapılan kişilere ait isimlerin yer aldığı ifade edildi.

İtiraf niteliğinde ifade

Polis, her iki zanlının da suçlarını itiraf eder nitelikte ifade verdiğini belirtirken, soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydetti. Ayrıca adına poliçe düzenlenen kişilerin tespit edilerek ifadelerinin alınacağını açıkladı.

2 gün tutukluluk emri

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi ise zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.