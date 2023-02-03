Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan JH 924 plakalı araç, bir iş yeri önündeki dört adet ahşap çiçekliğe vurarak hasara uğratmıştır.”

“33 yaşındaki Sedat Demirok yönetimindeki RR 391 plakalı araç ile Citroen Trafik Işıklarından, Başbakanlık Trafik Işıklarına doğru dikkatsizce seyrettiği sırada GS Store isimli mağaza önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan JH 924 plakalı araca ardından da GS 002 plakalı araca çarpmıştır.

TOBB ve KTTO’dan yeni iş birliği: İhracat geliştirme ofisi kuruluyor

TOBB ve KTTO’dan yeni iş birliği: İhracat geliştirme ofisi kuruluyor

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Kaza sonucunda yaralanan olmadı, polisin soruşturması devam ediyor.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde saat 15.15 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.

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