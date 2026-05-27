Lefkoşa’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Kenan Mulla, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında şüpheli hareketler sergileyen S.H.Ş. ve S.E.’nin üzerlerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlıların tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlıların suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, emarenin analize gönderileceğini, ayrıca zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzip edileceğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.