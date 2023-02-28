Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda 25 yaşındaki erkek şahıs, “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan” tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, H.M.O.’nun (E-25) tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1,200 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.