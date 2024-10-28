Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılına özel düzenlenen Volkan Konak konseri, misafirlere coşku dolu anlar yaşattı. Konak, sevilen şarkıları ve güçlü sahne performansıyla otelin misafirlerine unutulmaz bir 29 Ekim akşamı yaşattı.

Otelde düzenlenen bu anlamlı gecede, Volkan Konak sahneye çıkarken misafirler Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti. Konak, gece boyunca izleyicilerin beğenisini toplayan şarkılarını seslendirirken, sahne performansının yanı sıra Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak geceyi daha da anlamlı kıldı.

Hem sevilen hit parçalarını hem de Cumhuriyet Bayramı’nın anlamına uygun şarkıları seslendiren sanatçı, konuklara çok özel anlar yaşattı. Volkan Konak’ın performansı, otelin büyüleyici atmosferiyle birleşerek geceyi unutulmaz kıldı.