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90+6. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Konuk takımın kullandığı serbest vuruş sonrasında kendi yarı alanında aldığı topla uzun mesafe giden Zaniolo, pasını sağdan atağa katılan Yunus'a aktardı. Ceza sahasına giren Yunus, Rodrigues ile yaşadığı ikili mücadelede yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Boey'in sağdan ortasında Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı gerisine düştü. Pozisyonu takip eden Midtsjö'nün yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

44. dakikada ceza sahası dışı sol kanatta topla buluşarak içeri sokulan Onyekuru'nun vuruşunda, top uzak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, top yakın direğe de çarparak auta gitti.

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