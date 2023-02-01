Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ve Ümraniyespor Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etti.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Avounou, Geraldo, Onur Ayık, Umut Nayir 11'ini sahaya sürdü.

Karşılaşmada ilk gol Ümraniyespor'dan geldi. Sağdan hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Geraldo, pasını altıpas gerisine çıkardı. Uygun durumda pozisyon alan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve konuk takım 1-0 öne geçti.

Galatasaray Abdülkerim Bardakcı ile 32'de skora denge getirdi.Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson'un indirdiği topu kale önündeki Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Ümraniyespor çok geçmeden 39'da yeniden öne geçti. Avounou'nun sağdan ortasında penaltı noktasının sağına gelen topa bekletmeden vuran Oğuz Gürbulak, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinde ağlarla buluşturdu: 1-2.

Galatasaray ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. İkinci yarıya Emre ve Rashica oyundan çıkarken Leo Dubois ve Yunus Akgün oyuna girdi. Galatasaray 59'da penaltı kazandı. Icardi panenka vuruşu ile skoru dengeledi: 2-2.

77'de konuk takımda Avounou ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Baskısını artıran Galatasaray Icardi ile 83'te öne geçti: 3-2.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Galatasaray puanını 51 yaptı. Ligin son sırasında bulunan Ümraniyespor ise 14'te kaldı.

Galatasaray, 5 Şubat Pazar günü Nef Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.