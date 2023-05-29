ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTIN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.



İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BERLİN'E DAVET ETTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.



Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Olaf Scholz'un, seçim başarısını kutladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde özellikle NATO'daki ortak müttefikler olarak Almanya ve Türkiye arasındaki yakın bağları vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafın da hükümetler arası işbirliğine yeni bir ivme kazandırma ve ortak konular üzerinde erken bir aşamada mutabakata varma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi. Görüşmede, Almanya'nın diğer hususların yanı sıra Doğu Akdeniz, NATO ve Avrupa Birliği konularında Türkiye ile çalışma isteği yinelendi. Açıklamada, bu amaçla Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiği belirtildi.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.