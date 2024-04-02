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Başkan Ali Koç, üyelere zamanınızı geniş tutun diye seslenirken, toplantının sahura kadar sürebileceğini ifade etmişti. Bu toplantıya katılımın yüksek olması bekleniyor.

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.

LİGDEN ÇEKİLME İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00'de başlayacak. Olağanüstü genel kurul toplantısı, bugün çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.

Sarıalioğlu'ndan Büyükekşi için istifa önerisi

Sarıalioğlu'ndan Büyükekşi için istifa önerisi

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda yarın yapılacak. Gündemde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor.

Fenerbahçe'de "Ligden çekilme" ihtimalinin de masaya yatırılacağı olağanüstü genel kurul toplantısı yarın saat 17.00'de başlayacak.

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