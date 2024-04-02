Brent Pazartesi günü yüzde 0,5 yükseldikten sonra varil başına 88 dolara yükseldi; ABD ham petrolü ise 84 dolar civarındaydı. İsrail'in İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğine düzenlediği hava saldırısında üst düzey bir askeri komutan ve diğerleri hayatını kaybederken, Tahran kararlı bir şekilde karşılık vereceğini söyledi. Meksika'nın devlet tarafından işletilen petrol şirketi Pemex, önümüzdeki birkaç ay içinde öncelikle Maya ham petrolünün ihracatını durdurmayı planladığını söyledi.

ICE Futures Europe verilerine göre, para yöneticilerinin küresel gösterge Brent'teki net uzun pozisyonları 13 ayın en yüksek seviyesinde bulunurken, hedge fonları ham petrolde giderek daha fazla yükselişe geçiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve ortaklarının üretim kesintilerinin grup dışından artan arzı dengelemesiyle ham petrol bu yıl yüzde 14 arttı. BloombergNEF'e göre OPEC+'nın Çarşamba günü yapılması planlanan inceleme toplantısında mevcut üretim politikasını onaylaması bekleniyor ve bu da yıl sonuna kadar açığa yol açacak.

Arz konusuna odaklanılması, Pazartesi günü petrolün ABD imalat faaliyetinin güçlü olduğunu gösteren verilerden kurtulmasına yardımcı oldu; bu veriler tahvil yatırımcılarının bu yıl Fed'in para politikasında daha az gevşeme yaptığını ve dolar göstergesinin iki ayın en yüksek seviyesine çıktığını gördü. Daha yüksek faiz oranları ve daha güçlü bir dolar normalde emtialar için düşüş eğilimi gösterir.