Yangının, dün akşamüzeri kısmen kontrol altına alındığı ancak hava şartları nedeniyle zaman zaman yeniden alevlendiği için yer ekiplerinin gece boyu mücadeleyi sürdürdüğü, havadan müdahaleye ise bu sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandığı haber verildi.

Politis’in manşetten, diğer gazetelerin birinci sayfalarından fotoğraf desteğiyle verdiği habere göre, 2024’ün ikinci büyük yangını olan Limasol Ayiu Sila yangını, yangınla mücadeledeki birçok eksiği de ortaya çıkardı.

Gazete yangınla mücadelede 24 itfaiye aracı ve dört hava aracı kullanıldığını ancak hava araçlarından sadece ikisinin Rum yönetimine ait olduğunu (Orman Dairesi’ne ait yangın söndürme uçağı, RMMO’ya ait bir helikopter) iki helikopterin ise İngiliz Üslerinden geldiğini yazdı. Ürdün’den gelen iki yangın söndürme helikopterinin ise pilotları henüz eğitim ve Rum makamlarıyla eşgüdüm aşamasında olması nedeniyle operasyona hazır olmadığını belirtti.

Habere göre yangın, sanayi bölgesi yakınında birkaç ağaçta başladı ancak zamanında müdahale edilmemesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızlıca yayıldı.

Yangın, bölgedeki münferit konutları ve sanayi bölgesini tehdit etmeye başladığı saat 14.00’te sanayi bölgesi için boşaltma emri verildi. 115 atölyenin yer aldığı sanayi bölgesinin tek giriş-çıkışı olması nedeniyle tahliye sırasında büyük bir kaos yaşandı.

Alithia haberi, “Dünkü Yangında 6 Kilometrekare Alan Yandı… Tarımsal Ürünler ve Ağıllar Yandı… Sanayi Bölgesindeki Atölyeler Yanma Tehlikesi Atlattı” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros, “Alevler Bir Yamaçtan Öbürüne Atladı… İtfaiye Araçlarının Ayio Sila Bölgesine Geç Geldiğinden Şikayet Ediliyor” başlığını kullandı.

Haravgi ise “İpsona’daki Sanayi Ateş Çemberinde” başlığını attı.