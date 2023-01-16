Yunusemre ilçesinde yaşayan ve evli olan A.K. isimli kadın, internette dolaşırken, 'Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?' yazılı reklamla karşılaştı. Bilgi almak için linke tıklayan kadın, karşısındaki kişiyle WhatsApp'tan görüşmeye başladı. Uygulama üzerinden görevler verilen A.K.'ye, güven kazanmak için bu görevler karşılığında küçük çapta para da yatırıldı.



30 BİN TL KREDİ ÇEKTİ



100 TL'lik, 200 TL'lik görevler sonra 1000 TL ve üzeri görevler yapmaya yönlendirilen A.K., bakiyesi yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çekti. Kazanacağını düşünerek kredi çeken A.K., görev fiyatlarının 10 bin TL'yi bulmasıyla çekileceğini söyledi. Görevleri yapmadıkça parasını alamayacağını öğrenen A.K., dolandırıldığını anladı. 1 haftada 74 bin TL'sini dolandırıcılara kaptıran A.K., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.



'BOŞ ANIMA GELDİ YOKSA OYNAMAZDIM'



Pişman olduğunu dile getiren A.K. yaşadıklarını anlattı;



"İnternet üzerinde gezinirken linke tıkladım, oradan direkt WhatsApp'a bağlanıldı. Bilgi almak istediğimde, iş platformu olduğunu söylediler. Uygulamada 45 TL'lik bakiyem vardı. İlk olarak o bakiyeyi kullanmamı ve daha sonra 100 TL, 200 TL derken gitgide yükselen miktarda ödeme yapmam söylendi. 500 TL kadar kazandığım söylendi ama görevlerin fiyatları da arttı. Normalde günlük 5 görev verdiler. Bu şekilde 74 bin TL gitti hatta son bir görevim kaldı ve para kazanacağım, diye bütçem yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çektim. Haydi son bir görevim kaldı, en azından yatırdıklarımı kurtarayım, diye düşündüm. Zaman aşımına uğradığı için yeniden görev tanımlaması aşaması olduğunu ve paramı çekemeyeceğimi söylediler."

"Yeni görevler aldım fakat her görev 10 bin TL'ye yükselince, geri çekilmek zorunda kaldım. Her seferinde farklı kişilere para aktarımı oluyordu. Bir daha oynamam. Boş anıma geldi. Normalde böyle bir şey yapmazdım. Bu zamana kadar da böyle şeylere girişmedim. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Çok pişmanım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kolay para kazanmak diye bir şey olmadığını öğrendim" diye konuştu.