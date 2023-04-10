Londra Aktüel programının sunucusu Hülya Nur Özdemir Alişoğlu (41), uzun yıllar mücadele ettiği kansere yenik düştü.

ATV Avrupa ekranlarında yayımlanan Londra Aktüel’in yapımcısı ve yönetmeni Sevgin Alişoğlu ile 13 yıldır evli olan Alişoğlu’nun 7 ile 12 yaşlarında iki kız çocuğu var.

Türkiye'de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu olan Hülya Nur Özdemir Alişoğlu, 7 yıldır Londra Aktüel programının sunuculuğunu yapıyordu. İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun sesine kulak veren, onların duygularına tercüman olan Alişoğlu’nun ölümü sevenlerini gözyaşlarına boğdu.