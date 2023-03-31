Şampiyon Melekler anısına yapılacak olan koşu, 16 Nisan 2023 tarihinde İskele Long Beach’te gerçekleşecek.

“Üç kilometre halk koşusu” ve “bir kilometre çocuk koşusu” olarak iki kategoriden oluşacak olan etkinlikten elde edilen tüm gelir deprem ile alakalı kullanılacak.

Etkinlikte elde edilecek olan tüm gelir ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Noyanlar Şirketler Grubu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu bağlamda katılımı gençler arasında artırmak, ülkemizin birlik ve beraberliği ile dayanışma ruhunu canlı tutmak adına gerek bölge gerekse ada çapındaki tüm herkes etkinliğe davetlidir” ifadeleri kullanıldı.