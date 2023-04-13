Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda, İskele Long Beach'de gerçekleşecek Long Beach Run koşu etkinliği, bu yıl Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı anısına düzenlenecek. Pazar günü gerçekleşecek olan yarış için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Long Beach Koşusu'ndan elde edilecek olan tüm gelir, Şampiyon Melekler Takımı’nın anısını yaşatmak için kullanılacak.

Ayrıca, 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometre gibi farklı kategorilerde koşuların yanı sıra halk koşusu ve çocuk koşuları da gerçekleştirilecek.

Etkinlik alanı sabah panayır yeri gibi olacak ve birçok etkinlik ve aktiviteye ev sahipliği yapacak.

İskele Zagidas cafe’de hafta sonuna kadar kayıtlar devam ediyor.