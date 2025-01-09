Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor.

Ormanlık alanda başlayan yangın, gittikçe yayılarak konutlara ilerledi.

YENİ YANGINLAR ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Amerikan film endüstrisiyle özdeşleşmiş, Los Angeles'ın merkezindeki Hollywood Hills bölgesinde yeni bir yangın çıktı.

Acil müdahale ekipleri, kontrolden çıkan diğer yıkıcı orman yangınlarıyla da eşzamanlı olarak mücadele ediyor.

Yetkililer, Mulholland Drive ve Hollywood Bulvarı ile çevrili zengin bir bölgede zorunlu tahliye emri çıkardı.

İsimleriyle filmlerin ihtişamını ve romantizmini çağrıştıran bu sokakların hemen yanında simgesel "Hollywood" tabelası yer alıyor.

YANGINLAR BEŞ CAN ALDI

Yangın nedeniyle en az beş kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bölgede bulunan en az 2 bin yapı ise alevler nedeniyle küle döndü.

İnsanların güvenli bir yere ulaşma telaşı nedeniyle yollar tıkandı ve çok sayıda kişi araçlarını bırakarak bavullarıyla birlikte yaya olarak kaçmak zorunda kaldı.

100 BİN KİŞİLİK TAHLİYE EMRİ

Aralarında ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 100 bin bölge sakini, evlerini tahliye etme emri aldı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ilk müdahale ekipleriyle görüştükten sonra olağanüstü hal ilan etti.

7 BİN 500 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale etmek amacıyla 7 bin 500'den fazla itfaiye ve acil durum personelini harekete geçirdi.

Vali, "Bu orman yangınlarıyla mücadele için tüm mevcut kaynakları kullanıyoruz, buna yerel ve federal varlıklar da dahil. Kaliforniya'da bu yangınlarla mücadele için sahada çalışan binlerce asker var." ifadelerini kullandı.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ EVLERİ KÜL OLDU

Hollywood’un yıldız oyuncularının büyük bir kısmının yaşadığı Pacific Palisades bölgesi yangından en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Birçok ünlü isim ne yazık ki yangında evlerini kaybetti.

Usta oyuncu James Woods da yangında evini kaybedenler arasında. Woods, evinin yangında küle döndüğü anları sosyal medya hesabında paylaştı.

İKİ EVİNİ BİRDEN KAYBETTİ

Woods, iki evini kaybettiğini belirttiği paylaşımının ardından başka bir paylaşımında, "Üç dakika önce verandamız." ifadelerini kullanarak şahit olduğu yıkımın boyutlarını anlattı.

"OĞLUMU BÜYÜTTÜĞÜM EV KÜL OLDU"

Yangında evini kaybeden bir diğer isim Denise Crosby ise yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Crosby, “Dün sabah bana sonsuz mutluluk veren güzel bir evim vardı, kocamla tanıştığım ve oğlumu büyüttüğüm, sahip olduğum tek evdi, yetiştirdiğim meyve ağaçları ve bitkilerle dolu bir bahçe. Şimdi hepsi kül oldu. Kalbim kırık.” ifadelerine yer verdi.

Evleri yangında yok olan ünlüler arasında Leighton Meester ve Adam Brody çifti, Anna Faris, Ricki Lake, Cary Elwes, Cameron Mathison, Spencer Pratt ve Heidi Montag, James Wooods, Eugine Levy, Paris Hilton, Diane Warren, Maria Shriver gibi isimler var.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI GÖSTERDİ

Uydu görüntüleri, ormandan başlayan yangınların bölgeye hızla yayıldığını gözler önüne serdi.

Kuru hava şartları ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, felaket bölgelerinin dışında da kaosa neden oldu.

Yangın nedeniyle pek çok bölgeye elektrik sağlanamadı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle bugün birçok bölgede eğitime ara verildi.

Eğitime ara verilmesine ilişkin kararlardan 80 okul bölgesinden en az 19'u etkilendi.

BIDEN, İTALYA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının son ziyareti olan İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal etti.

Biden, California Valiliğinin doğal afetle mücadelesini kolaylaştırmak için bir federal afet bildirisi imzaladığını açıkladı.

HARRIS'İN EVİ DE TAHLİYE BÖLGESİNDE

"Hollywood'da kabus gecesi" ifadeleriyle tanımlanan yangında çok sayıda ünlü ismin yaşadığı yer için tahliye emri verilirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki evinin de tahliye emri verilen bölgede yer aldığı duyuruldu.

YANGININ NEDENİ NE?

Yangın Kaliforniya'nın güneyini on yıldan uzun bir süredir vuran en şiddetli fırtınanın başlamasından kısa bir süre sonra başladı.

Yetkililer, yangının kesin nedeninin bilinmediğini açıkladı.