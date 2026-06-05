Arıtılmış suyun kullanılacağı 120 dönümlük arazide, 12 bin ağaçlık orman için Dünya Çevre Günü'nde ilk fidanlar dikildi.

Endüstri Ormanı ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ekonomik gücünü artırmanın yanı sıra Haspolat bölgesinin ekolojik ve sosyal açıdan dönüşümü hedefleniyor.

Başkan Harmancı: “Haspolat Endüstri Ormanı ile hem bölge hem de ülke adına bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Haspolat’ın geçmişte eski arıtma tesisinden kaynaklanan ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Yeni arıtma sistemiyle birlikte bölgenin önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Harmancı, bugün tesisin Avrupa Birliği standartlarının da üzerinde bir kalitede arıtılmış su ürettiğini söyledi.

Arıtma tesisinin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ortak kullanımına hizmet veren iki toplumlu bir tesis olduğuna dikkat çeken Harmancı, eski tesis havuzlarının bulunduğu alanın temiz suyla yeniden hayat bulduğunu ifade etti. Bölgenin zaman içerisinde birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan önemli bir yaşam alanına dönüştüğünü belirten Harmancı, “Bizim için burada arıtılan suyun değeri kadar bu alanın ekolojik değeri de önemlidir. Çünkü burada artık temiz su, doğal yaşam ve güçlü bir habitat bulunmaktadır” dedi.

Ülkede yapılan değerlendirmelerde önemli ihtiyaçlardan birinin endüstriyel ağaç yetiştiriciliği olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Harmancı, Haspolat Endüstri Ormanı Projesi'nin bu ihtiyaca yanıt vereceğini söyledi.

“Bu ağaçlar gelecekte evlerimizin odun ihtiyacını karşılayacak ancak doğayı tüketen değil, kendini yenileyen bir sistem oluşturacağız” diyen Harmancı, projenin hem çevresel hem de ekonomik açıdan ülkeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Arıtma tesisinin güneş enerjisi sistemi ve septik atık kabul istasyonu gibi çevreci yatırımlarla ülkenin önemli çevre projelerinden biri haline geldiğini belirten Harmancı, Haspolat Endüstri Ormanı ile hem bölge hem de ülke adına bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Projeye katkı koyan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Harmancı, önümüzdeki hafta sonuna kadar 12 bin fidanın tamamının dikileceğini, ilerleyen yıllarda ise bu sayının 30 bine çıkarılabileceğini ifade etti. Harmancı, “Bu değer hepimize aittir. Dünya Çevre Günü’nde böylesine önemli bir ormanın ilk fidanlarını dikmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Arıtılmış Suyla Hayat Bulan Doğa ve Ekonomi

Proje kapsamında kullanılan toprağın son derece verimli olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulurken, daha önce aynı bölgede arıtılmış su kullanılarak gerçekleştirilen soya fasulyesi denemelerinde de yüksek verim elde edildi.

Kalkınmanın temel unsurlarından birinin kaynakların verimli kullanılması olduğuna dikkat çekilen projede, biyolojik arıtma tesisinin yüksek enerji ihtiyacını dengelemek amacıyla kurulan 1 megavatlık güneş enerjisi sistemi de aktif olarak kullanılıyor.

Rekreasyon Alanı ve Doğal Yaşam Koridoru Oluşturulacak

Endüstri Ormanı'nın bulunduğu alanda yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve kuş gözlem noktaları da oluşturulacak.

Peyzaj düzenlemesi kapsamında yaklaşık 1.000 adet ağaç, çalı ve süs bitkisi alana kazandırılacak. Bitki seçimlerinde sulak alan koşullarına uyum sağlayabilen, adaptasyon kabiliyeti yüksek türler tercih edilirken, kuşlar ve arılar için besin ve yaşam kaynağı oluşturabilecek türlere öncelik verilecek.

Bu çalışmalarla birlikte bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artırılması, göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türü için doğal yaşam alanlarının oluşturulması ve Haspolat’ın önemli bir ekolojik koridor haline gelmesi amaçlanıyor.

Su Kalitesi Düzenli Olarak Takip Ediliyor

Proje kapsamında kullanılan arıtılmış suyun kalitesi düzenli olarak izleniyor. pH, nitrat ve azot değerleri başta olmak üzere çeşitli analizlerin periyodik olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, yapılan testler sonucunda suyun Avrupa standartlarına uygun olduğu ve tarımsal üretimde güvenle kullanılabildiği tespit edildi.

Haspolat Endüstri Ormanı Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik üretim, çevresel sürdürülebilirlik ve biyolojik çeşitlilik açısından örnek bir model oluşturması hedefleniyor. Ayrıca proje sayesinde Haspolat'ın, çevre dostu kalkınma anlayışının somut bir örneği olarak ülke genelinde öncülük etmesi amaçlanıyor.