Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı sayısı artarken deprem bölgesindeki depremzedelere de yardım seferberliği sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki evi hasar gören Veli Arslan isimli depremzede, çalıştığı işyerinde yaptıkları sandviç ve çorbaları depremzedelere dağıtıyor.

100 KİŞİYİ SİLDİ

Depremin ardından birçok akraba ve tanıdığını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, cep telefonundan depremde hayatını kaybeden yaklaşık 100 kişiyi silmek zorunda kaldığını belirtti.

Müstakil evlerinin depremde az hasar gördüğünü ifade eden Veli Arslan, deprem anında evde olduğunu dile getirdi. "Felaket bir şekilde hissettik. Sesi duyar duymaz deprem olduğunu anladım." diye konuşan Arslan, çocuklarını toplayıp dışarı çıktığını söyledi.

Komşularının evinde çok hasar olduğunu belirten Arslan, "Akrabalarımızı kaybettim, tanıdıklar vefat etti. Telefon rehberimden 100 kişiyi sildim, vefat eden. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." dedi.