Giuseppe Mucera, Serie C'de Vicenza ile Arzignano Valchiampo arasında oynanan karşılaşmada düdük çaldı. Maçı 85. dakikada bitiren tecrübeli hakemin ne yaptığına kimse anlam veremedi. Kenardan gelen uyarılar sonrası mücadeleyi tekrar başlatan hakem, bitiş düdüğünün ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı ve gerçekler ortaya çıktı.

"HALÜSİNASYON GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ"

Maçın sonunda hastaneye kaldırılan Giuseppe Mucera, halüsinasyon gördüğünü söyledi. Doktorlarla konuşan Mucera, "Saha dışına çıkan insanların tabutlar içinde geri döndüğünü gördüm. Şanslıyım ki komaya girmedim." dedi.

"TANRI BANA MAÇI BİTİRMEMİ SÖYLEDİ"

Karşılaşmanın 85. dakikasında fenalaşan hakem, "Sanırım tanrı bana maçı bitirmemi söyledi. Doktorlar yaptıkları kontrollerde vücudumun soğumadığını söyledi. Komaya girebilirdim ve bu sonum olurdu." ifadelerini kullandı.