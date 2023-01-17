Tanzanya Ligi lideri konumunda olan Young Africans, 20. hafta maçında Ihefu ile karşı karşıya geldi. 1-0 Young Africans'ın üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede son düdüğün çalmasının ardından oldukça ilginç bir olay yaşandı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Karşılaşmada gösterdiği performansla maçın adamı seçilen Young Africans'ın 28 yaşındaki futbolcusu Kennedy Musonda'ya herkesi şaşırtan bir hediye verildi.

5 KOLİ YUMURTA

Maç sonu düzenlenen törende maçın adamı Kennedy Musonda'ya 5 koli yumurta verilirken, bu anlar sosyal medyada viral oldu.