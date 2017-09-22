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10 bin dolara dadı mı bakıyorlar!

Çince bilen bir dadının arandığı ilan akıllara, Çinli eşi olan ve Çince öğrenmeye başlayan Zuckerberg'i getirdi.

22 Eylül 2017 Cuma 17:07
10 bin dolara dadı mı bakıyorlar!

Geçtiğimiz haftalarda kızı August dünyaya gelen Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, babalık iznine çıkmıştı. Önceki gün babalık izninden dönerek iş başı yapan Zuckerberg’in 21 aylık kızı Max ve 1 aylık August için bebek bakıcısı tutup tutmayacağı tartışması ABD basınında gündem olmuştu.

Fakat Amerikan basını önceki gün ABD’de sıklıkla kullanılan dadı arama sitelerinden birinde San Francisco’daki bir ilana dikkat kesildi. Bu ilginin sebebi, her ne kadar kimliği açıklanmasa da bebek bakıcısını işe almak isteyen kişi hakkındaki bilgiydi. “Genç, girişimci ve yardım kampanyalarına dahil olan aile” olarak tanımlanan işveren Çince diline çok hakim bir bakıcı istiyordu. Ailenin bakıcıya ödeyeceği para ise yıllık toplam 130.000 yani aylık olarak yaklaşık 10.000 dolara denk geliyor.

Çin kökenli olan eşi Priscilla Chan’ın da rahatlıkla konuşabildiği Çince’ye Zuckerberg de oldukça hakim. Bu sebeple bu ilanı veren kişinin Facebook’un kurucusu olma ihtimali ağırlık kazanırken, ilanda, “Farklı lokasyonlarda çalışabilecek” biri de aranırken, bu da ailenin malvarlığının geniş olduğunu gösteriyor.

Facebook ve Zuckerberg kanadından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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