15 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı!

15 Nisan Perşembe akşamı Star TV'de Akrep 16. bölümüyle, Show TV'de Alev Alev 23. bölümüyle, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 92. bölümüyle, Kanal D'de Camdaki Kız 2. bölümüyle ve TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
15 Nisan 2021 perşembe günü reyting sonuçları açıklandı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
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ESRA EROL'DA ATV
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CAMDAKI KIZ KANAL D
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BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
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HAVA DURUMU ATV
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SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
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BİR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
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MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
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PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
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MUCIZE DOKTOR FOX
AB REYTİNG SONUÇLARI
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CAMDAKI KIZ KANAL D
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BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
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BİR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
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SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
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MUCIZE DOKTOR FOX
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ESRA EROL'DA ATV
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HAVA DURUMU ATV
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SURVIVOR TV8
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BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
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SHOW ANA HABER SHOW TV