Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası

15 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı!

15 Nisan Perşembe gecesinde Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star Tv'de Akrep, Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor ve TRT1'de ise Bir Zamanlar Kıbrıs yapımları ekrana geldi. İşte günün reyting sonuçları…

16 Nisan 2021 Cuma 10:49
1802 Okunma
15 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı!

15 Nisan Perşembe akşamı Star TV'de Akrep 16. bölümüyle, Show TV'de Alev Alev 23. bölümüyle, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 92. bölümüyle, Kanal D'de Camdaki Kız 2. bölümüyle ve TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 

15 Nisan 2021 perşembe günü reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

  1. BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

  2.  ESRA EROL'DA ATV

  3. CAMDAKI KIZ KANAL D

  4. BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

  5. HAVA DURUMU ATV

  6. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

  7. BİR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

  8. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

  9. PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

  10. MUCIZE DOKTOR FOX

AB REYTİNG SONUÇLARI

  1. CAMDAKI KIZ KANAL D

  2.  BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

  3. BİR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

  4. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

  5. MUCIZE DOKTOR FOX

  6. ESRA EROL'DA ATV

  7. HAVA DURUMU ATV

  8. SURVIVOR TV8

  9. BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

  10. SHOW ANA HABER SHOW TV

Son Güncelleme: 16.04.2021 11:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gören şok geçiriyor!
Gören şok geçiriyor!
Burak Sergen yoğun bakıma alındı
Burak Sergen yoğun bakıma alındı
Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim