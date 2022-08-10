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3 yıl sonra viral oldu, sosyal medyayı böldü

Çin'de gerçekleşen bir düğünde, karısının kendini aldattığı görüntüleri yayınlayan damadın videosu 3 yıl sonra sosyal medyada viral oldu. 6 milyon görüntüleme ve binlerce yorum alan video, sosyal medyayı ikiye böldü ve günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:24
446 Okunma
3 yıl sonra viral oldu, sosyal medyayı böldü
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Çin'in Fujian eyaletinde gerçekleşen bir düğünde Damat, yeni evlendiği eşinin onu aldattığını gösteren bir videoyu devasa bir projektör ekranına yansıtarak tüm davetlilere izlettirdi.

GELİNİN ALDATMA VİDEOSUNU SAHNEYE YANSITTI

'Aldatan Gelin' etiketi ile sosyal medyada yayılan videoda, gelin ve damadın düğünün gerçekleşeceği alana doğru koridorda yürüdüğü görülüyor. Çift sahnenin ortasına geldiğinde ise arka planda gelinin kocasını aldattığı video yayınlanmaya başlıyor.

SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI: 'BUNU BİLMEDİĞİMİ Mİ SANIYORDUN?'

Devasa alana yansıtılan görüntü salonda kısa bir soğuk duş etkisi yaratırken damat gelini iterek 'Bunu bilmediğimi mi sanıyordun?' diyerek bağırıyor. Gelinin ise elindeki çiçeği eşine fırlattığı görülüyor.

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