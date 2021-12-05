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47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede şıklık yarışı yaşandı. İşte birbirinden ünlü isimlerin katıldığı törende kıyafetleriyle öne çıkan isimler…

05 Aralık 2021 Pazar 22:46
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47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...
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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu....

MELİS SEZEN

Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi. Derin göğüs dekolteli bir kıyafet seçen Sezen, kırmızı halıya damga vurdu.

AHSEN EROĞLU

Ahsen Eroğlu, Hakan Yıldırım imzalı kıyafeti ile gecenin iddialı isimleri arasında yerini aldı.
CEMRE BAYSEL
 
Yıldızı Parlayanlar Ödülünü'nün sahibi Cemre Baysel, de siyah kıyafet tercih eden isimlerdendi.

DEMET ÖZDEMİR

RACHEL ARAZ

ECE ÜNER-DENİZ BAYRAMOĞLU

GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSO

DEMET AKBAĞ

ZEYNEP İNANOĞLU-CÜNEYT ÖZDEMİR

MELİSA ŞENOLSUN

HANDE SUBAŞI

HADİSE

ŞEVVAL ŞAHİ

İREM DERİCİ

AYÇA AYŞİN TURAN

BERFU-ESER YENENLER

BUSE İSKENDEROĞLU

Son Güncelleme: 06.12.2021 00:48
Anahtar Kelimeler:
47. Pantene Altın Kelebek Ödül TöreniMelis SezenDemet özdemirBerfu Yenenler
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