47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...

05 Aralık 2021 Pazar 22:46
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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu....
MELİS SEZEN
Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi. Derin göğüs dekolteli bir kıyafet seçen Sezen, kırmızı halıya damga vurdu.
AHSEN EROĞLU
Ahsen Eroğlu, Hakan Yıldırım imzalı kıyafeti ile gecenin iddialı isimleri arasında yerini aldı.
Yıldızı Parlayanlar Ödülünü'nün sahibi Cemre Baysel, de siyah kıyafet tercih eden isimlerdendi.
DEMET ÖZDEMİR
RACHEL ARAZ
ECE ÜNER-DENİZ BAYRAMOĞLU
GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSO
DEMET AKBAĞ
ZEYNEP İNANOĞLU-CÜNEYT ÖZDEMİR
MELİSA ŞENOLSUN
HANDE SUBAŞI
HADİSE
İREM DERİCİ
AYÇA AYŞİN TURAN
BERFU-ESER YENENLER
BUSE İSKENDEROĞLU
Son Güncelleme: 06.12.2021 00:48