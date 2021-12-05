47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu....