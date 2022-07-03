Acun Ilıcalı aşka geldi!

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Acun Ilıcalı son dönemde sevgilisiyle katıldığı düğünlerde dikkat çekiyordu.

Survivor finali sonrası bir kesimin de tepkisini alan ve gündemde olan Acun Ilıcalı'dan aşk pozu geldi.

Acun Ilıcalı genç aşkıyla bir pozunu paylaştı. Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını kutlayan Acun Ilıcalı paylaşımına şu notu düştü:

"Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün.. Nice mutlu yılların olsun."