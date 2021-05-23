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Acun Ilıcalı'nın acı günü

Acun Ilıcalı aldığı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

23 Mayıs 2021 Pazar 21:25
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Acun Ilıcalı'nın acı günü

Acun Medya ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Acun Ilıcalı, kötü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey..."

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